На аукционе Sotheby’s выставят авто финского гонщика — за 800 тысяч евро

На лондонском аукционе одного из старейших аукционных домов мира Sotheby’s продадут автомобиль, принадлежащий одному из лучших гонщиков-раллистов 1980-х годов.

Торги пройдут в четверг, 24 октября. На аукционе в качестве одного из лотов представлена машина Lanca Delta S4, который стал победным для финского гонщика Хенри Тойвонена. Именно на этом автомобиле знаменитый раллист выиграл чемпионат мира 1985 года. Цена раритетного автомобиля стартует от 725 тысяч фунтов, что равняется 840 тысячам евро.

Всего Хенри Тойвонен завоевал три чемпионских титула за свою карьеру. Его жизнь трагически прервалась во время ралли Корсики 1986 года, когда гонщик сорвался с обрыва.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге состоится один из этапов автомобильной гонки DTM.