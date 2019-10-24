В Москве обстреляли машину рэпера из Black Star

Хип-хоп исполнитель Александр Павлов, известный под творческим псевдонимом Pabl.A, стал жертвой обстрела.

По его автомобилю, в котором рэпер находился вместе со своей девушкой, открыли огонь неизвестные. Инцидент произошел буквально через несколько минут после того как Александр и его спутница отъехали от дома.

Обошлось без пострадавших, несмотря на то, что пули попали точно в боковое стекло с водительской стороны. Сам рэпер отмечает, что не успел осознать произошедшее, и лиц нападавших, к сожалению, не запомнил.

Отметим, что в 2014 году Pabl.A стал жертвой жестокой автокатастрофы, в которой потерял обе ноги. Известность исполнителю принесло участие в телешоу «Песни» на ТНТ, где его заметили участники Black Star. Спустя некоторое время Александр Павлов пополнил их ряды.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что известный рэпер Баста приобрел футбольный клуб «Ростов».