Сноуден заявил, что попал в ловушку, оказавшись в России

Сноуден заявил, что попал в ловушку, оказавшись в России
Эдвард Сноуден. Фото: wikimedia.org

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, считает, что оказавшись в стране, он «попал в ловушку» по причине аннулированного паспорта США.

Сноуден рассказал в интервью Joe Rogan Experience, что критически настроен по отношению к правительству РФ и российским законам о слежке. Что, по его словам, не облегчает ему жизнь в стране, «которую не выбирал и где оказался в ловушке». Он добавил, что изначально хотел поселиться в Латинской Америке, однако все планы нарушило американское правительство, которое аннулировало его паспорт.

Также Сноуден отметил, что находится в оппозиции к политике правительств двух стран, что трудно ему дается, однако он считает это необходимым, сообщает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти США посягнули на доходы Сноудена.

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