Семак считает победу «Лейпцига» над «Зенитом» заслуженной

Игра «Зенит» — «Лейпциг» а матче третьего тура Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:2. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак считает, что «зенитовцы» могли сыграть лучше.

По мнению Семака, победа немецкого клуба является заслуженной, поскольку на счету «Лейпцига» больше опасных моментов, чем у «Зенита».

Семак также прокомментировал ход игры, заявив, что в первом тайме сине-бело-голубы действовали дисциплинированно, за исключением пары моментов. Он отметил, что во второй половине они пропустили в самом начале.

По словам тренера, после этого пошла «сумбурная игра», несмотря на то, что на поле находились лучшие игроки петербургского клуба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» проигрывает «Лейпцигу» со счетом 1:2.