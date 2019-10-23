«Зенит» проигрывает «Лейпцигу» со счетом 1:2

&#171;Зенит&#187; проигрывает &#171;Лейпцигу&#187; со счетом 1:2
В ближайшее время определиться победитель матча. Фото: https://pixabay.com/

В среду, 23 октября, в Лейпциге на стадионе Red Bull Arena проходит матч третьего тура европейской Лиги Чемпионов между «Зенитом» и «Лейпцигом».

Первый тайм был удачным для петербургских футболистов. Удар Конрада Лаймера пришелся в перекладину, благодаря чему счет не был открыт соперниками. На 25-й минуте мяч в ворота противника отправил защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий. Тайм завершился с превосходством «Зенита».

Однако с началом второго тайма преимущество оказалось на стороне хозяев. На 49-й минуте Лаймер завершил начатое: пробил мяч в дальний от Кержакова угол ворот, сравняв счет. Спустя десять минут «Зенит» оказался в отстающих, гол забил Марсель Забитцер.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Нефтехимик» выиграл СКА со счетом 3:2.

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