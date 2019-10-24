Названы первые симптомы гипертонического кризиса

Врач рекомендует всем имеющим проблемы с давлением всегда иметь при себе лекарства. Фото: pixabay

Врач рекомендует всем имеющим проблемы с давлением всегда иметь при себе лекарства. Фото: pixabay

Врач Сергей Стеблецов рассказал россиянам о первых признаках наступления гипертонического кризиса. Тема поднялась после госпитализации телеведущей и врача Елены Малышевой с таким состоянием.

По словам заведующего терапевтическим отделением московской клинической больницы №1 Стеблецова, повышение артериального давление обычно сопровождается следующими симптомами: тяжесть в задней части головы, ощущение подташнивания, головокружение, оглушение и чувство раздутости в ушах, также может гореть лицо. Об этом он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

Врач отметил, что если наступило состояние, похожее на испуг с холодным потом и покалыванием в пальцах, то необходимо срочно измерить кровяное давление.

Стеблецов настоятельно рекомендует всем имеющим проблемы с давлением всегда иметь при себе соответствующие лекарства. Он добавил, что если в течение часа после приема таблеток не стало лучше, то стоит вызвать бригаду скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболевшая редкой болезнью петербурженка рассказала о первых симптомах.