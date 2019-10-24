Раскрыты подробности покушения Иванютенко на Пригожина

В Невском районном суде прошло заседание по делу участника запрещенной в России экстремистской группировки Владимира Иванютенко. Его обвиняют в подготовке убийства бизнесмена Евгения Пригожина.

Подробности покушения раскрыл тайный свидетель. На заседании он представился как старший оперуполномоченный по особо важным делам 6-го отдела Главного управления по противодействию экстремизму МВД России, пишет «Мойка78».

Свидетель рассказал, что в конце 2018 года появилась оперативная информация о том, что Иванютенко «может иметь отношение к незаконному обороту взрывчатых веществ и оружия». Для её проверки был проведен оперативный эксперимент.

Из окружения Иванютенко был выбран доброволец, участвовавший в эксперименте. Он регулярно встречался с подсудимым, вел переговоры и записывал их на диктофон. Основной задачей Иванютенко, по словам свидетеля, было взбудоражить народ нестабильностью.

«Также Иванютенко планировал с его же слов ликвидацию бизнесмена Евгения Пригожина путем подрыва кортежа или мест его посещения», — сказал свидетель.

В ходе эксперимента Иванютенко передал добровольцу детонатор с граммом тротила, а в середине февраля оставил в камере хранения магазина «Пятерочка» сверток. В нем находилась взрывчатка для изготовления взрывного устройства. Ключ от камеры Иванютенко отдал добровольцу. Вскоре он был задержан.

Напомним, Владимира Иванютенко задержали в феврале 2019 года. Мужчину обвиняют в незаконном обороте взрывчатых веществ.