Университет МВД не может определиться с поставщиком питания

Скандал вокруг Университета МВД разгорелся после того, как вуз решил сменить поставщика питания своих курсантов, который сотрудничает с ними много лет.

Как сообщает АБН, 25 октября УФАС по Петербургу рассмотрит жалобу на конкурс по организации ежедневного питания курсантов и слушателей Санкт-Петербургского университета МВД России в следующем году.

Стоимость контракта оценивается в 52,4 млн рублей. Одну из двух заявок, поданных на конкурс, признали не соответствующей требованиям. По этой причине госконтракт решили заключить с единственным поставщиком.

ООО «Аурум плюс», являющийся многолетним поставщиком питания в Университет МВД, подало жалобу. Компанией было указано на одно из условий тендера: участник должен иметь в активе исполненные госконтракты на поставку питания или продуктов на сумму не менее 10,28 млн рублей. Поставщик утверждает, что второй участник конкурса ООО «Трейдсервис» таких контрактов не имеет.

Издание отмечает, что университет сам закупает продукты несмотря на то, что по условиям госконтрактов, поставщик должен готовить питание для курсантов из своих продуктов.

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