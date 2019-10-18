Заявку СПбГУ о переезде в Шушары не стали рассматривать на комиссии

Рассмотрение заявки СПбГУ о смене статуса земли в Пушкине перенесли. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Рассмотрение заявки СПбГУ о смене статуса земли в Пушкине перенесли. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Комиссию по землепользованию и застройке удовлетворила просьбу Санкт-Петербургского государственного университета и перенесла рассмотрение заявки об изменении статуса земли в Пушкине.

Заседание, как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия», состоялось. Однако вопрос рассмотрен не был.

«Этот вопрос был снят с повестки дня по просьбе университета», — уточнили в пресс-службе.

По данным регионального отделения, причиной переноса стало недостаточно качественное оформление документов. Университет намерен доработать обоснование. Новая дата рассмотрения пока неизвестна.

Напомним, СПбГУ просит изменить статус территории, где предполагается разместить единый кампус университета, с ТРЗ (рекреация) на ТД1-2 (зона общественно-деловой застройки).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты запустили в соцсетях флешмоб #ЗащитимСПбГУ. Они выступают против переезда университета в Пушкин.