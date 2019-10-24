Департамент Росприроднадзора по СЗФО заявил о реорганизации

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СЗФО уведомил о реорганизации в Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Соответствующее решение было принято 10 июня этого года на основании приказа № 284.
Департамент Росприроднадзора по СЗФО реорганизован в форме присоединения к нему Управлений Росприроднадзора по Калининградской, Псковской и по Новгородской областям. Таким образом, ведомство будет осуществлять полномочия, возложенные на территориальные органы
Росприроднадзора, на территории Петербурга, Ленинградской и указанных выше областей. Головное подразделение Управления расположено в Петербурге.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Красноярском крае.