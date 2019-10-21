Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Красноярском крае

Росприроднадзор планирует провести проверку всех дамб в России, в том числе и петербургский Комплекс защитных сооружений на Финском заливе, после ЧП с прорывом дамбы в Красноярском крае.

Представители ведомства намерены обратиться в правительство России 21 октября за разрешением на осуществление общероссийской проверки, сообщает ТАСС.

Цель такой проверки — избежать повторения таких же происшествий, как под Красноярском.

Проверка коснется всех участков компании «Сисим».

Напомним, в ночь с 18 на 19 октября около поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края разрушилась дамба на реке Сейба.

В результате произошедшего погибли 15 человек. Кроме того, 16 человек пострадали и 13 пропали без вести. По предварительным данным, прорыв дамбы случился из-за износа конструкции плотины.

По версии следствия, дамбы были возведены незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

В Красноярском крае объявлен День траура по жертвам прорыва дамбы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красноярском крае прорвало дамбу. Пострадавших госпитализировали в ближайшее медучреждение. В результате прорыва дамбы технологического водоема золотодобывающей артели затопило два общежития.