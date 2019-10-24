Южнокорейская компания построит завод под Петербургом

Инвестиции в проект оцениваются в 700 млн рублей. Фото: gov.spb.ru

Инвестиции в проект оцениваются в 700 млн рублей. Фото: gov.spb.ru

Южнокорейская компания DRB планирует построить завод по производству резиновых изделий для Hyundai в Свердловском городском поселении Всеволожского района Ленобласти.

Завод будет производить также уплотнители для салона, фары, стекла, люки, багажники, двери и капоты, сообщает «Коммерсант».

«Решение о запуске завода связано с ужесточением требований к локализации со стороны государства, планами Hyundai по развитию в регионе», — заявил Алексей Мильчевский, гендиректор ООО «Строй-Технология», которое управляет проектом.

Инвестиции в проект оцениваются в 700 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» подписал контракт с Правительством Петербурга. В рамках документа для автомобильного завода устанавливаются нулевые ставки налогов на движимое имущество и на прибыль. Соглашение будет действовать до конца 2027 года.