Генпрокуратура предложила запретить публикации о преступлениях подростков

Ведомство предлагает Минкомсвязи внести изменения в закон о СМИ. Фото: СК РФ

Ведомство предлагает Минкомсвязи внести изменения в закон о СМИ. Фото: СК РФ

Генпрокуратура предложила запретить публиковать материалы о преступлениях несовершеннолетних.

Ведомство предлагает Минкомсвязи внести изменения в закон о СМИ.

Начальник управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних Генпрокуратуры Марина Зайцев заявила, что «такая информация должна быть закрыта. Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними», сообщает ТАСС.

Кроме того, в Генпрокуратуре хотят возложить ответственность на провайдеров, которые распространяют такую информацию.

Среди тем, которые могут попасть под запрет, — криминальная субкультура, в том числе движение АУЕ. Проверка Генпрокуратуры показала, что «приверженность криминальной субкультуре распространяется очень быстро через интернет».

В СМИ часто публикуются материалы о нападениях подростков в школах и преступлениях, связанных с домашним насилием, например, дело семьи Хачатурян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что адвокат рассказала возможную главную причину убийства отца сестрами Хачатурян.