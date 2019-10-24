В Петербурге 3% дольщиков оказались недобросовестными

В общем сложности на территории города строят дома около 200 компаний.

Об этом стало известно сегодня, 24 октября. Обо всем рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко во время конференции по развитию строительного комплекса. Он заявил, что на данный момент одобрена реализация 430 проектов. Из них 327 будут сданы вовремя, уверен Линченко. Также вице-губернатор отметил, что 88 жилых комплексов будут сданы по новым правилам – дольщики воспользуются эксроу счетами, чтобы сберечь свои деньги от недобросовестных застройщиков.

Возведением домов занимаются около 200 компаний – и только 3% из них не укладываются в сроки и обманули своих дольщиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дольщики отсудили у «Легенды» за задержку дома миллионы. Застройщик «Легенда Дальневосточного», задержавший ввод дома на два месяца, выплатит дольщикам по меньшей мере 2,5 млн рублей. Это следует из решений суда по искам к компании.