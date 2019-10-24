Ольга Бузова прокомментировала слухи о помолвке

Подписчики считают, что певице сделал предложение блогер Давид Манукян.

Обо всем девушка рассказала 24 октября. Слова Ольги Бузовой цитирует «СтарХит». Недавно подписчики заметили, что у певицы на пальце появилось якобы новое кольцо. Его сразу окрестили помолвочным и решили, что предложение сделала блондин Давид Манукян – в последнее время Ольга Бузова часто снимает с ним романтические ролики для Instagram и TikTok.

Наконец миф развеян – певица уверяет, что никто не делал ей предложения руки и сердца. Она отметила, что всегда носит кольца и в этом нет ничего необычного. Также Ольга Бузова заявила, что, если бы такое событие произошло, она бы сразу дала знать об этом в сториз.

«Если бы была помолвка, я бы зафиксировала этот факт в сторис. Не зафиксировано, значит, помолвки не было!»

— сказала она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова в сексуальном платье получила звание лучшей певицы.