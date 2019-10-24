В Ленобласти владельцам памятников хотят выплачивать компенсации за их ремонт

В Ленобласти владельцам памятников хотят выплачивать компенсации за их ремонт
Люди получат 10-15% от потраченных средств. Фото: Pixabay

Речь идет о частичном возмещении потраченных средств.

Об этом стало известно 24 октября. Обо всем рассказал председатель областного комитета по культуре Владимир Цой в рамках заседания правительства. Он отметил, что на территории Ленинградской области есть 131 памятник, которые находятся в собственности физических или юридических лиц. Для их сохранения нужно тратить средства, так что люди и компании часто не занимаются реставрацией. Из-за этого некоторые объекты находятся в аварийном состояние, чего допускать нельзя. Цой предлагает частично возмещать затраты на ремонт объектов культурного наследия регионального значения. Он считает, что 10-15% от стоимости вполне достаточно.

Губернатор Александр Дрозденко посчитал идею здравой, но подчеркнул, что средства физические и юридические лица будут получать после того, как отремонтируют памятники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, какие дороги Ленобласти будут отремонтированы в 2020 году.

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В Ленобласти владельцам памятников хотят выплачивать компенсации за их ремонт
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