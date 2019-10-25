В Ленобласти подвели итоги перехода на цифровое вещание

Ленинградская области вошла в число лучших регионов по результатам перехода, заявил губернатор области Александр Дрозденко. В регионе отмечено наименьшее число жалоб и самый большой охват.

На сайте администрации Ленобласти сообщается, что в результате перехода более 99% региона оказалось покрыто цифровым вещанием 20 федеральных каналов и трех радиоканалов. Семьи, чьи дома находятся вне зоны покрытия, получили спутниковое оборудование по льготным ценам в 4,5 тысяч рублей. Оборудование было предоставлено комитетом цифрового развития.

Сейчас в области работает 661 специально обученный волонтер. Они оказали помощь в подключении и настройке цифровых приставок для телевизоров более четырем тысячам жителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть полностью перешла на цифровое телевидение.