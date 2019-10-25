В Ленобласти подвели итоги перехода на цифровое вещание

В Ленобласти подвели итоги перехода на цифровое вещание
В Ленобласти завершился переход на цифровое телевещание. Фото: pixabay.com

Ленинградская области вошла в число лучших регионов по результатам перехода, заявил губернатор области Александр Дрозденко. В регионе отмечено наименьшее число жалоб и самый большой охват.

На сайте администрации Ленобласти сообщается, что в результате перехода более 99% региона оказалось покрыто цифровым вещанием 20 федеральных каналов и трех радиоканалов. Семьи, чьи дома находятся вне зоны покрытия, получили спутниковое оборудование по льготным ценам в 4,5 тысяч рублей. Оборудование было предоставлено комитетом цифрового развития.

Сейчас в области работает 661 специально обученный волонтер. Они оказали помощь в подключении и настройке цифровых приставок для телевизоров более четырем тысячам жителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть полностью перешла на цифровое телевидение.

ленобласть цифровое тв
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сказочный клип Александра Реввы набрал 2,5 млн просмотров
Появилось видео переброски российских полицейских в Сирию
Финны покажут хумпу в Петербурге
В Петербурге продолжают искать пропавшего спасателя-поисковика
В Пушкинском районе спасатели тушили трехкомнатную квартиру
В Ленобласти подвели итоги перехода на цифровое вещание
Громоздкие вывески с домов Гатчины будут демонтированы
Студия Disney планирует выпустить ремейк комедии «Фокус-покус»