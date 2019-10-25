Пострадавший в «Пятерочке» житель Ленобласти умер в больнице

Мужчина оказался в больнице с черепно-мозговой травмой и гематомами в области глаза и грудной клетки.

Погибший получил травмы в результате инцидента в одном из супермаркетов сети «Пятерочка» в Боскитогорском районе Ленинградской области. Как сообщили gazeta.spb.ru, житель деревни Бор попал в одну из больниц города Пикалево в четверг, 24 октября.

В медицинское учреждение мужчину доставили из отделения полиции, куда он попал за участие в скандале еще одним днем ранее, в среду, 23 октября.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургским полицейским удалось раскрыть преступление восьмилетней давности. Обвиняемый задержан в Красногвардейском районе Северной столицы. Мужчина зарезал своего оппонента, который являлся жителем республики Северной Осетии, еще в 2011 году.