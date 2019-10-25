В Петербурге раскрыто убийство 8-летней давности

В Красногвардейском районе полицейские задержали жителя Петербурга. Его изобличили в том, что в 2011 году он зарезал ножом жителя Северной Осетии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в 2011 году, в ходе возникшего между мужчинами конфликта, задержанный бросился на своего оппонента с ножом и заколол его. Все это время 39-летний петербуржец скрывался от правоохранительных органов.

Полиция смогла задержать убийцу лишь спустя восемь лет, 23 октября 2019 года. Задержанного полностью изобличили в преступлении, его заключили под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция раскрыла убийство женщины в Киришском районе.

В Киришском районе Ленобласти обнаружили тело 56-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. Оказалось, что ее убил бывший 27-летний сожитель.