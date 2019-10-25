В Ленобласти открылся Центр приводной техники за 35 миллионов евро

Компания "Сев-Евродрайв" работает в России с 1993 года. Фото: https://pixabay.com

Компания "Сев-Евродрайв" работает в России с 1993 года. Фото: https://pixabay.com

Немецкая компания «Сев-Евродрайв» открыла новое предприятие в Ленинградской области, которое будет заниматься сборкой приводной техники.

Вложения в производство составили около 35 миллионов евро. На открывшемся в четверг, 24 октября, заводе будут собирать мотор-редукты и другую приводную технику, представляемую компанией «Сев-евродрайв».

Уточняется, что на данный момент предприятие планирует производить около двух тысяч изделий в месяц. Процесс сборки полностью автоматизирован с помощью 33-метрового немецкого конвейера.

Напомним, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что компания из Южной Кореи намеревается построить предприятие по производству резиновых изделий в Ленинградской области. Изделия будут поставляться для автомобилей Hyundai. Завод построят в Свердловском городском поселении во Всеволожском районе.