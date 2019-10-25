Корабли Балтийского флота покинули Кипр и вышли в Средиземное море

Корабли Балтийского флота покинули Кипр и вышли в Средиземное море
СКР «Ярослав Мудрый» после выполнения задач боевой службы в Средиземном море. Фото: structure.mil.ru

Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня» вышел из кипрского порта Лимассол и направился в назначенный район Средиземного моря.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, военные моряки во время делового захода в Лимассол пополнили запасы кораблей, а часть свободных от дежурства и вахты экипажей смогли выйти на берег. Также устройства и механизмы кораблей прошли плановый осмотр.

Отряд кораблей преодолел более семи тысяч морских миль за время перехода из Балтийского моря в Средиземное. Они покинули военную гавань Балтийска 1 октября и взяли курс в Индийский океан.

На судах отряда и боевом корабле находятся антитеррористические группы из состава единения морской пехоты Балтийского флота. На борту СКР также есть палубный вертолет Ка-27.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла в море на госиспытания.

Балтийский флот зво отряд кораблей Средиземное море
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Корабли Балтийского флота покинули Кипр и вышли в Средиземное море
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