Орлица разорила сибирских ученых, отправляя дорогие СМС из Ирана

Орлица разорила сибирских ученых, отправляя дорогие СМС из Ирана
Степной орел. Фото: pixabay

Степная орлица, за которой следили российские орнитологи, улетела в Иран, откуда посылала ученым дорогостоящие СМС на 240 тысяч рублей.

Как написала telegram-канале орнитолог Елена Шнайдер, хищная птица остановилась в Иране и отсылает оттуда сотни дорогостоящих сообщений о своем местоположении.

Исследоватили предполагали, то пернатые хищники улетят на летов в Казахстан, который находится в зоне действия мобильных операторов, а после этого вернутся в Россию и здесь передадут всю информацию о локациях, и лишь после этого они должны были улететь в арабские страны. Однако одна из орлиц решила улететь в Иран, не залетая домой, сообщает РИА Новости.

Ученые получили более сотни сообщений, цена которых составила почти 50 рублей за штуку из-за роуминга. В результате СМСки исчерпали весь бюджет ученых, выделенный на всех птиц.

Сейчас орнитологи организовали сбор денежных средств для оплаты сообщений от орлов. Отслеживание трех птиц, которое обошлось в 25 тысяч рублей, уже оплачено. Всего россияне перечислили уже более 100 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые посадили крыс за руль авто.

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