Ученые посадили крыс за руль авто

Психологи из Америки смогли научить крыс вождению автомобиля. Машинка, в которой находились крысы, могла ехать вперед, вправо и влево с помощью рычажков.
Обучение животных занимало от одного до девяти месяцев, как издание Behavioural Brain Research, в котором была опубликована статья. Спустя время, ушедшее на обучение, исследователи отметили изменения уровня гормона стресса: эмоциональная устойчивость животных стала выше.
Подопечные американских психологов тренировались четыре дня в неделю, по пятнадцать минут минимум. Крысы научились поворачивать и даже разворачивать машинку, чтобы достичь цели.
Исследования показали важность среды обитания живых существ: крысы, проводившие время в окружении игрушек оказались более восприимчивы к обучению.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые разгадали причину симпатии женщин к «психопатам».