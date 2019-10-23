Ученые посадили крыс за руль авто

На YouTube выложен видеоролик, где можно увидеть как крыса управляет "автомобилем". Скриншот: YouTube

На YouTube выложен видеоролик, где можно увидеть как крыса управляет "автомобилем". Скриншот: YouTube

Психологи из Америки смогли научить крыс вождению автомобиля. Машинка, в которой находились крысы, могла ехать вперед, вправо и влево с помощью рычажков.

Обучение животных занимало от одного до девяти месяцев, как издание Behavioural Brain Research, в котором была опубликована статья. Спустя время, ушедшее на обучение, исследователи отметили изменения уровня гормона стресса: эмоциональная устойчивость животных стала выше.

Подопечные американских психологов тренировались четыре дня в неделю, по пятнадцать минут минимум. Крысы научились поворачивать и даже разворачивать машинку, чтобы достичь цели.

Исследования показали важность среды обитания живых существ: крысы, проводившие время в окружении игрушек оказались более восприимчивы к обучению.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые разгадали причину симпатии женщин к «психопатам».