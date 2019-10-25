Петербуржцы потеряли фрамугу в битве за исторические двери на Добролюбова

Историческая фрамуга на Добролюбова, 21 утеряна, как и её соседка. Битва за подлинные двери на Петроградской стороне идет к поражению жильцов. Выходов у градозащитников не так много, отмечают юристы.

Градозащитники потерпели очередное поражение в битве за исторические двери. Подрядчик «Дормост», несмотря на обещание, демонтировал шесть дверей и две резные фрамуги — на Добролюбова, 23 и Добролюбова, 21.

О втором подряд проигрыше 25 октября рассказала в соцсетях градозащитница и волонтер-реставратор Ника Артемьева.

«Добролюбова, 21. Увы, как оказалось, эту фрамугу мы тоже потеряли», — отметила петербурженка.

Оба дома не относятся к объектам культурного наследия, несмотря на свой возраст. Здания были построены до революции. В итоге из-за отсутствия статуса памятника во время благоустройства теряются исторические элементы.

«Теоретически замена дверей возможна, потому что это не охраняемый объект. Если дом муниципальный, то управляющая компания может решать подобные вопросы самостоятельно. Если основано ТСЖ, то только собственники могут давать согласие на такие работы. Скорее всего, данная замена не противозаконна и не имеет нарушения», — пояснил gazeta.spb.ru адвокат Владислав Галушков.

Возможный выход в этой ситуации — вынесение вопроса на собрание собственников жилья. При этом решать его, скорее всего, придется методом переговоров, а не с использованием административного рычага, отметил юрист.

Напомним, замена дверей в исторических домах на Петроградской стороне началась в рамках благотворительного проекта «Газпрома» по благоустройству Большого проспекта. Подрядчик «Дормост» демонтировал двери, которые, по мнению местных жителей, имеют историческую ценность.