Россиянка скончалась в больнице Турции после занятий аквааэробикой

Женщине внезапно стало плохо после занятий аквааэробикой на одном из турецких курортов в начале октября. Спустя две недели госпитализации она скончалась.

Как сообщило посольство России в Анкаре в Facebook-аккаунте, 54-летней россиянке стало плохо после занятий аквааэробикой в отеле. Ее немедленно доставили в медучреждении, где врачи диагностировали ей кровоизлияние в мозг. Спустя несколько дней она перенесла операцию.

Генконсульство все это время находилось в контакте с родственниками пациентки, медиками и страховой компанией. Обсуждалась возможность ее экстренной транспортировки в Россию. Однако, спустя две недели после операции, 23 октября, женщина скончалась в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пятилетняя россиянка погибла в турецком Кемере.