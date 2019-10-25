Россиянка скончалась в больнице Турции после занятий аквааэробикой

Россиянка скончалась в больнице Турции после занятий аквааэробикой
В Турции скончалась 54-летняя россиянка. Фото: pixabay

Женщине внезапно стало плохо после занятий аквааэробикой на одном из турецких курортов в начале октября. Спустя две недели госпитализации она скончалась.

Как сообщило посольство России в Анкаре в Facebook-аккаунте, 54-летней россиянке стало плохо после занятий аквааэробикой в отеле. Ее немедленно доставили в медучреждении, где врачи диагностировали ей кровоизлияние в мозг. Спустя несколько дней она перенесла операцию.

Генконсульство все это время находилось в контакте с родственниками пациентки, медиками и страховой компанией. Обсуждалась возможность ее экстренной транспортировки в Россию. Однако, спустя две недели после операции, 23 октября, женщина скончалась в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пятилетняя россиянка погибла в турецком Кемере.

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Россиянка скончалась в больнице Турции после занятий аквааэробикой
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