Ученые: более 20 тысяч лет назад Антарктида находилась под слоем пепла

В ледниках сохранилось очень много пригодного для изучения материала. Фото: https://pixabay.com/

В ледниках сохранилось очень много пригодного для изучения материала. Фото: https://pixabay.com/

Континент засыпало пеплом в следствие резкой вулканической активности. Это произошло 21 тысячу лет назад.

Ученые считают, что эта катастрофа послужила началом Ледникового периода. Для сбора данных исследователи использовали новый способ: анализировали материалы из ледяных кернов, образцов, добытых с помощью специального бурения.

По мнению экспертов, данный способ датировки является наиболее эффективным на сегодняшний день. С его помощью можно установить уровень океана, температуру окружающей среды, солнечную и вулканическую активность в течение многих тысяч лет. Так, информация, хранящаяся в вечных льдах, может рассказать что происходило на Земле 800 тысяч лет назад.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американские исследователи обнаружили новый «гормон стресса».