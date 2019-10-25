Ученые обнаружили новый «гормон стресса»

Ученые обнаружили новый &#171;гормон стресса&#187;
В случае опасности повышается не только уровень адреналина, но и показатель остеокальцина. Фото: Pixabay

Ученые выяснили, что гормон костей влияет на организм сильнее, чем гормон надпочечников. Исследование проводили специалисты из Медцентра Ирвинга при Колумбийском университете.

Гормону недопочечников приписывали учащенное сердцебиение, всплеск энергии и дрожь в конечностях. Однако в правдивости этой теории специалисты усомнились.

Как сообщает Cell Metabolism, в результате опытов на лабораторных мышах выяснилось, что в случае тревоги у грызунов повышается уровень адреналина и показатель остеокальцина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что ученые посадили крыс за руль автомобиля. Их удалось научить вождению.

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