Экс-ректора Аграрного университета перевели под домашний арест

Пушкинский районный суд изменил меру пресечения экс-ректору Санкт-Петербургского аграрного университета Виктору Ефимову. Он отправлен под домашний арест.

Ефимов покинет следственный изолятор из-за проблем со здоровьем. Суду было представлено медицинское заключение о том, что он не может содержаться под стражей.

Под домашним арестом Ефимов пробудет до 8 января 2020 года, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Виктор Алексеевич — человек пожилой. Защита с самого начала указывала следствию и суду на состояние его здоровья. Но, к сожалению, все формальности выполнены только сейчас», — рассказал gazeta.spb.ru экс-адвокат Ефимова Александр Почуев.

Напомним, Виктора Ефимова обвиняют в растрате. По версии следствия, в 2011 году он, будучи ректором Аграрного университета, инициировал подписание госконтракт с АНО «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций». Предметом договора было проведение научно-исследовательских работ стоимостью 36 млн рублей. При этом Ефимов достоверно знал, что условия контракта выполнены не будут. Сторона обвинения настаивает на том, что Ефимов путем растраты похитил около 28 млн 650 тыс. рублей.