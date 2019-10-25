В Ленобласти отметили 76-ю годовщину Русской Хатыни

Русской Хатынью произошедшее называют, сравнивая Большое Заречье с белорусской деревней Хатынь, уничтоженной фашистами в марте 1943 из мести за убийство нескольких немецких солдатов. Фото: ЛенТВ24

Русской Хатынью произошедшее называют, сравнивая Большое Заречье с белорусской деревней Хатынь, уничтоженной фашистами в марте 1943 из мести за убийство нескольких немецких солдатов. Фото: ЛенТВ24

Трагедия деревни Большое Заречье, уничтоженной фашистскими войсками, произошла в октябре 1943 года.

В пятницу, 25 октября, в урочище Большое Заречье почтили память жертв фашистской оккупации. В 2015 году на месте трагического события поставили мемориал и учредили памятную дату. Сегодня в траурном митинге приняли участие делегации ветеранов, представителей администрации и учащиеся школ всех районов. Присоединились к шествию и жители поселения, чудом спасшиеся в октябре 1943, сообщает ЛенТВ24.

30 октября 1943 года гитлеровцы зашли в поселение Большое Заречье, согнали его жителей в один дом и подожгли его. Всего в той трагедии погибло шестьдесят шесть человек, девятнадцать из них — дети.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о дополнительных выплатах ветеранам ВОВ.