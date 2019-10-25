Поисковик Google обновили впервые за долгие годы

Корпорация объявила масштабное обновление поисковой системы, которое произошло впервые за последние.

В Google запустили новый алгоритм, в основу которого лег искусственный интеллект, технологию назвали BERT. Она поможет системе более точно отвечать на запросы пользователей, ведь теперь будут анализироваться целые запросы, а не отдельные ключевые слова.

Раньше Google обрабатывал запросы через отдельные слова наиболее важные слова, при этом игнорируя менее значительные и детальные. Таким образом, ответы получались не слишком точными, а новая технология позволит это решить. Представители корпорации называют ее «одним из самых больших скачков истории поиска».

Первый опыт внедрения технологии естественной обработки языка произошел еще в 2018 году. Распознавание и понимание человеческого языка до сих пор является одной из сложнейших задач для искусственного интеллекта. Это вызвано тем, что значение слова меняется в зависимости от контекста.

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