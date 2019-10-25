В ФАС прокомментировали информацию о росте цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует ситуацию с повышением закупочных цен на гречку и не видит повода для беспокойства.

«У нас эта ситуация на контроле, мы это знаем. Пока считаем, что нет оснований для того, чтобы беспокоиться. Если будет необходимость на это реагировать и если это будет связано со злоупотреблением доминирующим положением или со сговором поставщиков гречки, то, конечно, будем [реагировать]», — заявил заместитель руководителя ведомства Андрей Цыганов, сообщает ТАСС.

При этом он заверил, что дефицита гречневой крупы не ожидается из-за больших запасов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что крупные розничные сети получили уведомления от поставщиков о росте цен на гречку. Как сообщили «Ведомости», поставщики магазинов повышают цену на 25–50%, до 59 руб. за 1 кг крупы. Розничные цены на гречку из-за этого вырастут на 5–10%, скорее всего — после Нового года.

Подобное явление уже происходило в 2014 году. В СМИ писали, что гречневая крупа исчезнет с прилавков петербургских магазинов. На фоне этого горожане бросились в магазины скупать гречку.

В предыдущие два года цены на гречку снижались, а аграрии стали сокращать площади под эту культуру. В итоге на оптовом рынке образовался дефицит предложения. Кроме того, поставщики гречки придерживают ее в ожидании роста цен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ограничения на продажу гречи ввели в сети гипермаркетов «Лента» в Петербурге.