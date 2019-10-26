В кафе в Улан-Удэ взорвался газ, пострадали 12 человек

В Улан-Удэ в одном из кафе произошел взрыв бытового газа. В результате случившегося пострадали 12 человек.

Страшный инцидент произошел в субботу, 26 октября. Как сообщает ТАСС, два человека находятся в реанимации, среди них несовершеннолетний житель. Другие пять от госпитализации отказались. Пострадавшие получили ожоги и оглушения взрывной волной.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, один из пострадавших находится в состоянии комы.

Все случилось около 8 часов утра по местному времени. В помещении был запах газа, но прибывшие в заведение сотрудники не смогли устранить его утечку из баллона. В результате произошло воспламенение и взрыв.

В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. В помещении выбиты входная дверь и стекла, разрушены перегородки.

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