Самолет с Бутиной вылетел из США в Россию

Самолет с Бутиной вылетел из США в Россию
Мария Бутина. Фото: AP Photo

Экипаж самолета «Аэрофлота», перевозивший россиянку Марию Бутину, перевел ее в бизнес класс и угостил тульским пряником. Воздушное судно вылетело из Майами.

Рейс SU-111 совершит посадку в столичном аэропорту «Шереметьево» в 12.15 мск сегодня, 26 октября. Как сообщают «РИА Новости», после взлета Бутиной предложили пересесть из хвоста самолета в бизнес-класс, а также угостили пряником.

В апреле настоящего года Бутина была осуждена в США за работу незарегистрированным иностранным агентом. После отбытия наказания ее перевели в иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в Россию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о птице, которая задержала вылет самолета на пять часов. Воздушное судно с опозданием вылетело из Петербурга в Париж.

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