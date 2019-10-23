Птица задержала самолет из Петербурга в Париж на пять часов

В аэропорту Пулково 23 октября задержался рейс авиакомпании «Россия» в Париж. Причиной этого стала птица, попавшая в самолет.

Задержка составила пять часов. Вылет рейса FV6635 был запланирован на 9:10 утра. Однако из-за попадания птицы отправление пришлось перенести.

«Руководство авиакомпании оперативно приняло решение о предоставлении резервного самолета, который вылетел в 14.42 Полет выполнен на Airbus 319», — сообщили gazeta.spb.ru в авиакомпании «Россия».

Часть пассажиров в связи с задержкой перебронировали билеты на рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и Air france. Тем, кто решил дождаться вылета, предоставили еду и напитки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет из Петербурга в Ереван авиакомпании «Армения» совершил экстренную посадку в Тбилиси. Решение было принято по техническим причинам.