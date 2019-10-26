Жителей Ленобласти предупредили о девятибалльном шторме

На этих выходных, 26 и 27 октября, в Ленинградской области порывы ветра будут достигать 24 м/с. При этом плюсовая температура воздуха не сохранится и днем, и ночью.

Согласно данным «Северо-Западное УГМС», выходные жителям Ленобласти омрачат сильные порывы ветра, которые будут достигать 15-29 м/с, а в прибрежных районах — до 24 м/с.

В субботу синоптики обещают небольшие дожди в течение всего дня. Температура воздуха может колебаться от +7 до +12 градусов.

А в воскресенье на территории области весь день будут лить дожди. Днем столбик термометра не поднимется выше отметки в 8 градусов, а на юге области температура может подняться до +12 градусов.

Синоптики также отметили, что зима придет в Ленобласть уже на следующей неделе — ожидаются заморозки по ночам, мокрый снег с дожем и гололед на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МЧС предупреждает, к Петербургу движется штормовой ветер.