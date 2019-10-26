Пенсионеры из Новокузнецка устроили взрыв при попытке вскрыть сейф

Пенсионеры из Новокузнецка устроили взрыв при попытке вскрыть сейф
В квартире произошел взрыв, который стал причиной пожара. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В квартире одной из жилых многоэтажек в Новокузнецке Кемеровской области произошел взрыв, который повлек за собой пожар.

Как сообщает ТАСС, трое человек, среди которых один пожарный, пострадали в результате взрыва, который произошел при попытке вскрытия сейфа. Мужчину и женщину, находящихся в квартире, госпитализировали в тяжелом состоянии с различными ожогами. У пострадавшего пожарного термический ожог шеи, ему оказали помощь на месте.

Сейф пытались вскрыть 63-летняя хозяйка квартиры и ее 66-летний двоюродный брат. По предварительным данным, женщина попросила родственника помочь ей вскрыть сейф, принадлежащий ее покойному супругу.

При попытке его вскрыть, произошел взрыв, который стал причиной пожара в квартире. Основной версией взрыва является предположение, что в сейфе могли храниться патроны и порох.

В результате инцидента были эвакуированы 30 жильцов многоэтажного дома. В квартире выгорела обстановка на площади 30 квадратных метров. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на улице Байконурской произошел «взрыв».

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