Врач назвала продукты, которые могут вызвать болезни

Врач назвала продукты, которые могут вызвать болезни
Рыба, овощи, морепродукты, курица и яйца могут стать причиной отравления. Фото: pixabay

Пять продуктов, которые могут взывать токсическое отравление или инфекционные заболевания, перечислила испанский врач-диетолог Мария Мерино.

По словам специалиста, наиболее часто в больнице оказываются пациенты с симптомами отравления после употребления в пищу морепродуктов, курицы, яиц, рыбы и овощей.

Так, перед употреблением курицу нужно подвергать тщательной термической обработке. Также ее не стоит размораживать при комнатной температуре — рекомендуется делать это в холодильнике для предотвращения размножения сальмонеллы или стафилококка.

Перед тем, как готовить рыбу, необходимо убедиться, что она была заморожена в течение как минимум 72 часов. Также врач рекомендует узнавать об условиях хранения морепродуктов до того, как они попали на прилавок.

Яйца не стоит мыть из-за их пористой скорлупы, через которую могут попасть бактерии вместе с водой.

При контакте с землей фрукты и овощи запросто могут стать источником отравления. Диетолог советует замачивать их в теплой воде, а не просто споласкивать под проточной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский врач раскритиковал испанских коллег за список продуктов, которые «никогда нельзя есть».

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Врач назвала продукты, которые могут вызвать болезни
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