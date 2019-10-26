Два человека пострадали в аварии на трассе «Сортавала»

Два человека пострадали в аварии на трассе &#171;Сортавала&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/pss_agalatovo

Мужчина за рулем черной иномарки Renault Duster, не справившись с управлением, вылетел в кювет на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщили в пожарно-спасательной службе МО «Агалатовское», экстренные службы узнали о ДТП около трех часов дня в субботу, 26 октября. На место дорожного происшествия выезжал дежурный караул.

В результате аварии пострадали два человека — водитель и пассажир. Они получили различные травмы. Бригада скорой помощи доставила их в больницу.

Согласно предварительным данным, водитель не смогу справиться с управлением, в результате чего съехал с трассы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Советском проспекте «шестерка» отбросила Volkswagen Polo в кювет.

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Два человека пострадали в аварии на трассе «Сортавала»
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