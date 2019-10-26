За год инвестиции в петербургские организации превысили 206 млрд рублей

Александр Беглов отметил, что сотрудничество с предпринимателями благоприятно сказывается на городской экономике. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Александр Беглов отметил, что сотрудничество с предпринимателями благоприятно сказывается на городской экономике. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Северной столице отмечается рост экономики в связи с значительно возросшей предпринимательской активностью.

Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу, 25 октября, в ходе совещания Штаба по улучшению условий бизнеса. На заседании подвели итоги 2019 года. Как отметил градоначальник, рост эффективности взаимодействия города с бизнес-сообществом положительно отразился на экономике Северной столицы.

Городской индекс промышленного производства стал на 5% выше за последние восемь месяцев. Оборот предприятий также вырос, на 4,6%. Объемы инвестиций в капиталы петербургских компаний за текущий год составили более 206 миллиардов рублей.

На данный момент, по словам губернатора, приоритетными для города являются содействие развитию стартапов и поиск новых инициатив.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов поделился итогами рабочей недели.