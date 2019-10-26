Беглов рассказал об итогах рабочей недели в «ВКонтакте»

Губернатор Петербурга Александр Беглов по традиции подвел итоги минувшей рабочей недели на своей странице «ВКонтакте» 26 октября.

Как рассказал глава города, на совещании с зампредседателя правительства РФ Виталием Мутко было принято решение о создании фонда для решения проблем обманутых дольщиков. Беглов отметил, что с начала года городские власти смогли ввести в эксплуатацию 11 долгостроев, еще 10 объектов должны быть достроены до конца года. Благодаря созданию фонта Петербург сможет рассчитывать на федеральное софинансирование для достройки проблемных домов.

Помимо этого градоначальник рассказал о подписанном законе о единовременных денежных выплатах ветеранам и блокадникам ВОВ в честь 75-летия Победы.

Также петербургские власти сократили налог на прибыль промышленным предприятиям и отменили налог на движимое имущество. Беглов пояснил, что теперь у предприятий есть возможность реинвестировать сэкономленные средства в свое производство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов подписал закон о единовременной выплате ветеранам ВОВ