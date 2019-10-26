Эрдоган будет судиться с французским журналом

Главный редактор Le Point Этьен Жернель заявил, что из текста не удалят ни слова.

Президент Турции Тайин Эрдоган возмутился из-за недавно опубликованной во французском журнале Le Point статьи на тему «операции по этнической чистке Турцией сирийских курдов». Возмущение дошло до того, что глава Турции направил в суд иск против издания.

В пятницу главный редактор журнала Этьен Жернель опубликовал комментарий к происходящему, в котором заявил, что из скандального материала не удалят ни слова. Также Жернель подчеркнул, что недовольство Эрдогана предсказуемо, ведь в тексте подробно разбирается турецкая операция и рассказываются детали о вымогательствах и изгнании сирийского населения.

Еще в мая прошлого года турецкий лидер угрожал Le Point, по словам главреда, сторонники Эрдогана срывали афиши журнала и сыпали угрозами.

Генпрокуратура Анкары получила жалобу на французское издание о нарушениях статьи уголовного кодекса «Об оскорблении президента».

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