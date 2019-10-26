Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Тарасов развелся с первой женой в 2011 году. Фото: Wikipedia

Тарасов развелся с первой женой в 2011 году. Фото: Wikipedia

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подал иск к своей первой супруге Оксане Тарасовой.

Информация об этом появилась на официальном сайте судов общей юрисдикции Москвы. Заявление футболиста зарегистрировал Черемушкинский районный суд. Спортсмен обратился в суд 11 октября, слушание назначено на четверг, 31 октября.

Отметим, что в январе этого года Черемушкинский суд не поддержал уменьшение суммы алиментов, которые Тарасов выплачивает бывшей жене. На данный момент футболист ежемесячно платит 480 тысяч рублей, однако, по его мнению, на содержание ребенка было бы достаточно ста тысяч в месяц.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вторая жена Дмитрия Тарасова, Ольга Бузова заявила, что готова начать судебные тяжбы по разделу имущества с экс-супругом.