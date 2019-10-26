Японский режиссер перед премьерой своего фильма в России попробовал борщ и водку

Режиссер Макото Синкай рассказал, что перед российской премьерой своей новой картины «Дитя погоды» ему удалось попробовать борщ и водку.

Об этом японец поведал зрителям премьерного показа анимационного фильма «Дитя погоды», который состоялся в субботу, 26 октября, в московском кинотеатре «Октябрь». Режиссер отметил, что блюда, которые ему предложили перед началом фильма, оказались очень вкусными.

Также в ходе беседы поклонники затронули тему любви Макото Синкая к готовке, процесс приготовления еды зачастую фигурирует в его картинах. Отвечая на этот вопрос, японец рассказал, что действительно любит проводить время на кухне.

Отметим, что «Дитя погоды» выдвинут на Оскар-2020 в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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