Режиссер нового Джеймса Бонда сказал, что только ему известна концовка

Даже Дэниэл Крейг, исполняющий главную роль, отметил, что не представляет, чем окончится фильм.

Продолжение саги о суперагенте Джеймсе Бонде получило название «Не время умирать». Режиссером картины стал Кэри Фукунага, создатель сериала «Настоящий детектив» и фильма ужасов «Оно», роль легендарного шпиона вновь исполнит Дэниэл Крейг.

О необычном подходе режиссера пишет издание Mirror. Фукунага снял три альтернативных концовки ради того, чтобы избежать утечки информации в Сеть. Несмотря на то, что съемки проекта закончились, никто, включая исполнителя главной роли, не знает, какой именно вариант оставит режиссер.

Ожидается, что картина выйдет на большие экраны в апреле следующего года.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что треть отечественных фильмов, которым государство оказало финансовую поддержку, провалились в прокате.