Треть кинокартин, выпущенных на деньги государства, не окупилась

Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью". Фото: Кинопоиск

Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью". Фото: Кинопоиск

Министерство культуры обнародовало данные базы государственной поддержки кино, по которым из 38 фильмов 14 не окупились.

Информацию о кинокартинах, получивших поддержку государства, опубликовали в понедельник, 21 октября. К примеру, получивший 119 миллионов от государства отечественный боевик «Семь пар нечистых», спродюсированный Вадимом Абдрашитовым собрал в прокате менее одного миллиона рублей.

Немногим больше, 1,3 миллиона рублей, заработал мультфильм «Баба-Яга. Начало», которому из государственного бюджета выделили 138 миллионов рублей.

На фоне предыдущих картин отличился фильм совместного производства Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян «Крымский мост. Сделано с любовью». Фильм собрал в прокате 70 миллионов, получив от государства 100.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кредит киностудии «Ленфильм» будет реструктурирован.