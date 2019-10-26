Житель Петербурга обнаружил в пельменях проволоку

На снимке видно, что проволока довольно длинная. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

На снимке видно, что проволока довольно длинная. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Интернет-пользователь рассказал о необычной находке: в купленных им пельменях оказалась проволока длиною в несколько сантиметров.

В субботу, 26 октября, петербуржец зашел в один из супермаркетов на улице Уточкина в Приморском районе Северной столицы и купил упаковку пельменей из мраморной говядины. Однако придя домой покупатель обнаружил в них не только мясо, но и скрученную пружиной проволоку.

Об инциденте, вероятно, оставшийся голодным мужчина рассказал в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Петербуржец отметил, что купленные пельмени были отнюдь не самыми дешевыми и производства известной фирмы. Он также призвал интернет-пользователей быть осторожнее при покупке полуфабрикатов.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Санкт-Петербурга приобрел колбасу, внутри которой обнаружил опарышей.