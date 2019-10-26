В Ленобласти коровий навоз перерабатывают в электричество

Технологию создания удобрений из навоза животных применяли в Китае еще 4 тысячи лет назад. Фото: https://pixabay.com

Технологию создания удобрений из навоза животных применяли в Китае еще 4 тысячи лет назад. Фото: https://pixabay.com

В Ленинградской области начало работу предприятие по переработке отходов животноводства. Завод занимается производством электроэнергии и удобрений.

Фактически, добываемое с помощью коров электричество идет на обеспечение комплекса племенного завода «Первомайский». Как сообщает телеканал «Мир», для получения биотоплива рядом с коровником поставили небольшой завод, размером с супермаркет. Выработка электроэнергии происходит в закрытых резервуарах, температура в которых равняется +54 по Цельсию. Кроме электричества, из отходов также производят удобрения.

Отметим, что коровы Ленинградской области стали «первопроходцами» в этой сфере, технология пока не используется широко.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что южнокорейская компания построит в Ленобласти завод изделий Hyundai.