В Ленобласти коровий навоз перерабатывают в электричество

В Ленинградской области начало работу предприятие по переработке отходов животноводства. Завод занимается производством электроэнергии и удобрений.
Фактически, добываемое с помощью коров электричество идет на обеспечение комплекса племенного завода «Первомайский». Как сообщает телеканал «Мир», для получения биотоплива рядом с коровником поставили небольшой завод, размером с супермаркет. Выработка электроэнергии происходит в закрытых резервуарах, температура в которых равняется +54 по Цельсию. Кроме электричества, из отходов также производят удобрения.
Отметим, что коровы Ленинградской области стали «первопроходцами» в этой сфере, технология пока не используется широко.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что южнокорейская компания построит в Ленобласти завод изделий Hyundai.