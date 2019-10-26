Ученые: злоупотребление солью приводит к слабоумию

Однако ученые отмечают, что проецировать результаты исследований на людей еще рано. Фото: https://pixabay.com

Однако ученые отмечают, что проецировать результаты исследований на людей еще рано. Фото: https://pixabay.com

Американские ученые выяснили, что чрезмерное употребление соли негативно сказывается на умственных способностях мышей.

По мнению экспертов, причиной ухудшения умственных способностей из-за большого количества соли является нарушение кровообращения. В связи с этим мозг животных, вероятно, получал меньше глюкозы и кислорода, чем ему необходимо для полноценной работы. Ученые проверили свои догадки на мышах, которых кормили очень соленой едой, в 8-16 раз превышавшей норму.

Выяснилось, злоупотребление солью приводит к нарушению работы тау-белков. Это, в свою очередь, может стать причиной развития таких заболеваний как синдром Альцгеймера. Выводы американских исследователей опубликованы в научном издании Nature.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, ученым удалось научить крыс управлять автомобилем.