Во Флориде открывается отель в форме гитары

Отель также станет площадкой для проведения концертов и мероприятий. В нем уже запланировано выступление группы Marоon 5. Фото: https://pixabay.com/

Отель также станет площадкой для проведения концертов и мероприятий. В нем уже запланировано выступление группы Marоon 5. Фото: https://pixabay.com/

Отель высотою в 135 метров выполнен в форме гитары основателя рок-группы Led Zeppelin Джимми Пейджа.

Гостиница-гитара в штате Флорида построена на земле коренного индейского племени семинолов. Необычный отель является проектом компании Seminole Hard Rock и станет уникальным примером гостиничной архитектуры. Он символизирует гитару участника легендарной музыкальной группы XX века Led Zeppelin, Джимми Пейджа.

В здании планируется разместить около шестисот комнат. В ночное время лучи прожекторов будут создавать на фасаде здания имитацию струн. На данный момент затраты на проект оцениваются в полтора миллиарда долларов.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что во Флориде поймали одного из самых крупных питонов в истории штата. Пойманное животное оказалось самкой, пяти с половиной метров в длину.