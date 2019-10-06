Во Флориде поймали одного из самых крупных питонов в истории

Во Флориде поймали одного из самых крупных питонов в истории
Инвазивные виды животных, среди которых числится пойманный питон, угрожают биологическому многообразию флоры и фауны заповедника. Фото: https://pixabay.com

На территории штата был пойман питон длиной в 5,5 метров и весом немногим меньше пятидесяти килограмм.

Животное обнаружили в прошлом сотрудники управления дикой природы штата Флорида. Рекордных размеров экземпляр удалось поймать в рамках борьбы с чрезмерно распространившимися на территории Национального заповедника Большой Кипарис биологическими видами.

О находке рассказали на портале America.ru. Это самый крупный питон в истории региона. И второй по величине среди пойманных в дикой природе на территории Флориды. Самка длиной в пять с половиной метров лишь на двадцать сантиметров уступает крупнейшей из пойманных рептилий. Гиганта обнаружили в 2013 году.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Америке нашли материал, который, предположительно, является частью летательного аппарата НЛО.

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