Во Флориде поймали одного из самых крупных питонов в истории

На территории штата был пойман питон длиной в 5,5 метров и весом немногим меньше пятидесяти килограмм.

Животное обнаружили в прошлом сотрудники управления дикой природы штата Флорида. Рекордных размеров экземпляр удалось поймать в рамках борьбы с чрезмерно распространившимися на территории Национального заповедника Большой Кипарис биологическими видами.

О находке рассказали на портале America.ru. Это самый крупный питон в истории региона. И второй по величине среди пойманных в дикой природе на территории Флориды. Самка длиной в пять с половиной метров лишь на двадцать сантиметров уступает крупнейшей из пойманных рептилий. Гиганта обнаружили в 2013 году.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Америке нашли материал, который, предположительно, является частью летательного аппарата НЛО.